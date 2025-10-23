Amir Richardson potrebbe vivere gli ultimi mesi alla Fiorentina. Il centrocampista classe 2002 non rientra nei piani di Stefano Pioli, che finora non lo ha mai impiegato in questo avvio di stagione. La sua posizione appare ormai marginale all’interno della rosa e una sua cessione nel mercato di gennaio sembra sempre più probabile.
Richardson ai margini, ma in Spagna piace: un club chiede informazioni
In Spagna chiedono informazioni su Richardson
Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, il Siviglia continua a mostrare interesse per il giocatore. Già durante l’estate il club spagnolo aveva avviato dei contatti con la Fiorentina, ma le difficoltà economiche avevano frenato l’operazione. Ora la società andalusa sarebbe pronta a tornare alla carica in vista della sessione invernale di mercato.
Richardson, che è tornato tra i convocati per la partita contro il Rapid dopo l’esclusione di San Siro, è intenzionato a lasciare Firenze per trovare maggiore continuità e rilanciare la propria carriera. L’obiettivo personale è anche quello di riconquistare spazio nella nazionale marocchina, mentre il Siviglia resta alla finestra in attesa di sviluppi.
