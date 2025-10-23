Richardson ai margini, ma in Spagna piace: un club chiede informazioni

Amir Richardson potrebbe vivere gli ultimi mesi alla Fiorentina. Il centrocampista classe 2002 non rientra nei piani di Stefano Pioli , che finora non lo ha mai impiegato in questo avvio di stagione. La sua posizione appare ormai marginale all’interno della rosa e una sua cessione nel mercato di gennaio sembra sempre più probabile.

Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, il Siviglia continua a mostrare interesse per il giocatore. Già durante l’estate il club spagnolo aveva avviato dei contatti con la Fiorentina , ma le difficoltà economiche avevano frenato l’operazione. Ora la società andalusa sarebbe pronta a tornare alla carica in vista della sessione invernale di mercato.

Richardson, che è tornato tra i convocati per la partita contro il Rapid dopo l’esclusione di San Siro, è intenzionato a lasciare Firenze per trovare maggiore continuità e rilanciare la propria carriera. L’obiettivo personale è anche quello di riconquistare spazio nella nazionale marocchina, mentre il Siviglia resta alla finestra in attesa di sviluppi.