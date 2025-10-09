Thiago Motta resta sul mercato. Per lui c’è una proposta dalla Spagna

Qualcuno lo ha accostato alla Fiorentina, ma per Thiago Motta potrebbero aprirsi le porte della Liga

L'avvio di stagione negativo in casa Fiorentina ha naturalmemte aumentato le voci su un possibile cambio della guardia in panchina. Uno dei nomi accostati alla viola è quello di Thiago Motta. Il tecnico è reduce dall'esonero alla Juventus, maturato proprio dopo una sconfitta per 3-0 al Franchi. Ma su Thiago Motta c'è l'interesse anche della Real Sociedad.