L'avvio di stagione negativo in casa Fiorentina ha naturalmemte aumentato le voci su un possibile cambio della guardia in panchina. Uno dei nomi accostati alla viola è quello di Thiago Motta. Il tecnico è reduce dall'esonero alla Juventus, maturato proprio dopo una sconfitta per 3-0 al Franchi. Ma su Thiago Motta c'è l'interesse anche della Real Sociedad.
Thiago Motta resta sul mercato. Per lui c’è una proposta dalla Spagna
Qualcuno lo ha accostato alla Fiorentina, ma per Thiago Motta potrebbero aprirsi le porte della Liga
La proposta—
I baschi dopo ottime annate con Imanol Alguacil, hanno cambiato guida tecnica. In panchina si è seduto Francisco Ramos, ma la classifica non sorride. Per questo secondo Matteo Moretto, la società potrebbe optare per un esonero. In tal caso, proprio Thiago Motta sarebbe stato contattato.
