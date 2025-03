Prestiti Fiorentina, chi torna e chi no: il borsino dei riscatti, caso per caso

Oltre ai giocatori in prestito arrivati a Firenze, la Fiorentina dovrà pensare, a giugno, anche a coloro che ha spedito a giocare altrove. E il numero è addirittura superiore contandoli tutti. Come già abbiamo detto più volte, il club viola in questa stagione ha compiuto una vera e propria rivoluzione, cambiando quasi totalmente la rosa e liberandosi degli ultimi scontenti solo durante quest'ultimo mercato di gennaio. Questi tutti i giocatori con il futuro tra Firenze e la rispettiva squadra in cui sono andati a giocare: Nzola, Barak, Brekalo, Kayode, Sottil, Ikoné, Biraghi e Infantino. Inoltre, ci sono anche coloro che la Fiorentina ha mandato a giocare in prestito secco (tutti i ViP): Sabiri, Valentini, Bianco, Kouamé e Christensen. Analizziamo le situazioni di tutti.