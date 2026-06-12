Tra i tanti calciatori di proprietà pronti a rientrare al Viola Park dopo un prestito c'è pure Lorenzo Amatucci. Il centrocampista classe 2004 è stato tra i protagonisti assoluti nel club gialloblù che ha sfiorato la promozione in Liga, venendo sconfitto soltanto nella finale playoff dal Malaga. Ben 42 le presenze in stagione del giovane aretino, che adesso tornerà a Firenze con un bel tasso di esperienza in più.
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Petrachi e Abate pazzi di Amatucci: il Toro segue il giovane centrocampista viola
Il Torino è sulle tracce del classe 2004 Lorenzo Amatucci, di ritorno alla Fiorentina dopo una stagione da leader nel Las Palmas
Ma attenzione, perché Amatucci è apprezzato e seguito da varie società. Ed in prima fila c'è sicuramente il Torino: non è un caso che mercoledì scorso la coppia Abate-Petrachi fosse proprio a Malaga per assistere alla sfida promozione della LaLiga2, con il viola tra gli osservati speciali. Secondo ToroGoal, Amatucci è uno dei principali obiettivi di mercato dei granata, alla ricerca di un centrocampista giovane ed italiano da inserire in rosa.
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