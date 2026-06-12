Petrachi e Abate pazzi di Amatucci: il Toro segue il giovane centrocampista viola

Tra i tanti calciatori di proprietà pronti a rientrare al Viola Park dopo un prestito c'è pure Lorenzo Amatucci . Il centrocampista classe 2004 è stato tra i protagonisti assoluti nel club gialloblù che ha sfiorato la promozione in Liga, venendo sconfitto soltanto nella finale playoff dal Malaga. Ben 42 le presenze in stagione del giovane aretino, che adesso tornerà a Firenze con un bel tasso di esperienza in più.

Ma attenzione, perché Amatucci è apprezzato e seguito da varie società. Ed in prima fila c'è sicuramente il Torino: non è un caso che mercoledì scorso la coppia Abate-Petrachi fosse proprio a Malaga per assistere alla sfida promozione della LaLiga2, con il viola tra gli osservati speciali. Secondo ToroGoal, Amatucci è uno dei principali obiettivi di mercato dei granata, alla ricerca di un centrocampista giovane ed italiano da inserire in rosa.