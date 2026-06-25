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Pedullà: “Hugo Bueno alla Fiorentina, operazione senza margini”

Pedullà: “Hugo Bueno alla Fiorentina, operazione senza margini” - immagine 1
Smentito l’interesse della Fiorentina per Hugo Bueno: il terzino del Wolverhampton; non ci sono i margini per l'operazione.
Redazione VN

Nelle ultime ore il nome di Hugo Bueno era stato accostato con decisione alla Fiorentina, ma dalla società viola sono arrivate secche smentite.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il terzino sinistro classe 2002 non rientra tra i profili seguiti dal club gigliato, nonostante la situazione del Wolverhampton Wanderers, reduce da una stagione complicata, possa portare a diverse uscite sul mercato.

Tra Bueno e la Fiorentina, al momento, non ci sarebbero quindi margini di trattativa né contatti concreti.

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