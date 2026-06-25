Nelle ultime ore il nome di Hugo Bueno era stato accostato con decisione alla Fiorentina, ma dalla società viola sono arrivate secche smentite.
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Pedullà: “Hugo Bueno alla Fiorentina, operazione senza margini”
Smentito l’interesse della Fiorentina per Hugo Bueno: il terzino del Wolverhampton; non ci sono i margini per l'operazione.
Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il terzino sinistro classe 2002 non rientra tra i profili seguiti dal club gigliato, nonostante la situazione del Wolverhampton Wanderers, reduce da una stagione complicata, possa portare a diverse uscite sul mercato.
Tra Bueno e la Fiorentina, al momento, non ci sarebbero quindi margini di trattativa né contatti concreti.
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