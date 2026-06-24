Così il giornalista specializzato sul calciomercato Gianluca Di Marzio sul proprio profilo Instagram:
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Calciomercato giovanile: viola, che colpo! Preso il difensore promessa dal Brescia
La Fiorentina del d.s. Fabio Paratici strappa alla concorrenza Dennis Beldenti, centrale classe 2010 di cui si parla un gran bene
Colpo in prospettiva per la Fiorentina: in arrivo dall’Union Brescia il difensore classe 2010 Dennis Beldenti. Un investimento non indifferente quello della viola: operazione da 1M di euro più bonus. Beldenti - su cui c’era anche il Como - è considerato tra i calciatori italiani più forti del 2010.
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