Pedullà: “Bianco-Paok? Ecco perché non è stato riscattato. Ora sul mercato”

Alessandro Bianco è rientrato alla Fiorentina dopo la stagione trascorsa in prestito al PAOK Salonicco . Il centrocampista classe 2002 ha vissuto un'annata positiva in Grecia, ma il club ellenico ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro.

Secondo Alfredo Pedullà, il PAOK aveva provato a proporre una cifra inferiore, poco meno di 2 milioni, mantenendo una percentuale sulla futura rivendita in favore della Fiorentina. I viola, però, non hanno aperto a questa soluzione. Adesso Bianco sta valutando diverse proposte, sia dall'Italia che dall'estero, per il suo futuro.