Alessandro Bianco è rientrato alla Fiorentina dopo la stagione trascorsa in prestito al PAOK Salonicco. Il centrocampista classe 2002 ha vissuto un'annata positiva in Grecia, ma il club ellenico ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro.
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Pedullà: “Bianco-Paok? Ecco perché non è stato riscattato. Ora sul mercato”
Alessandro Bianco torna alla Fiorentina dopo il mancato riscatto del PAOK. Secondo Pedullà, il centrocampista valuta già offerte dall'Italia e dall'estero.
Secondo Alfredo Pedullà, il PAOK aveva provato a proporre una cifra inferiore, poco meno di 2 milioni, mantenendo una percentuale sulla futura rivendita in favore della Fiorentina. I viola, però, non hanno aperto a questa soluzione. Adesso Bianco sta valutando diverse proposte, sia dall'Italia che dall'estero, per il suo futuro.
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