No di Juric per Bellanova, così Antonio Conte vuole Dodò: la situazione

Ormai tiene stallo da parecchio tempo la situazione che riguarda Dodò. La Fiorentina aspetta ancora la risposta all'offerta di rinnovo, che non sembra soddisfare le esigenze del giocatore viola. I procuratori infatti, vorrebbero un aumento dello stipendio già dalla prossima stagione e non dal 2027.

Per questo motivo, il brasiliano si sta guardando intorno e dopo l'interesse del Barcellona anche molti club di Serie A hanno messo gli occhi su di lui. Dall'Inter, alla Juventus, passando anche per il Milan di Allegri. Ma nelle ultime ore si è aggiunto anche il Napoli di Antonio Conte.

Infatti, secondo quanto riportato da Radio Marte, il no di Juric per Bellanova avrebbe complicato i piani dei Campioni d'Italia che quindi vorrebbero puntare su Dodò. Ancora non si parla di nessuna trattativa, ma il terzino viola piace ad Antonio Conte. E questo non sembra essere un segreto.