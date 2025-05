Dodo, lost in translation. Ma il Barcellona è una pista reale (e gradita)

Quella di giovedì per tutta la Fiorentina è stata una serata amarissima . Un'eliminazione arrivata al termine di una partita combattuta, e con un gol preso al minuto 97. La terza finale consecutiva era un obiettivo per tutta la squadra, in particolare per chi c'era a Praga ed Atene, come Dodò . Il brasiliano ha fatto di tutto per esserci ieri dopo l'operazione, ed è rimasto in campo per 120' , dando tutto. Tra l'altro è stato lui il primo a parlare dopo il pari, motivando tutti a ributtarsi a capofitto sul campionato.

Il Barcellona osserva

A proposito di parole, quelle scelte da Dodò su Instagram avevano già allarmato i tifosi viola, salvo poi venire corrette dopo pochi minuti, con ogni probabilità per via della conoscenza della lingua non ancora inappuntabile. Quello che è certo però è che il rinnovo del brasiliano è in stand-by. Il calciatore ha un contratto con la Fiorentina fino al 2027, e l'accordo per il prolungamento pareva essere vicino. Accordo che però non è stato ancora trovato, e per ora non sembrano esserci novità in vista. Molti club sono su di lui, ma uno in particolare pare spingere più di tutti: a quel che abbiamo raccolto, il Barcellona è una pista concreta per il futuro di Dodò. I blaugrana seguono da tempo il giocatore, e cercano un profilo in quel ruolo, dato che dietro a Koundè ci sono poche opzioni e gioca quando serve Eric Garcia in un ruolo un po' ibrido. Il giocatore ha aperto al Barça e gradirebbe la destinazione, anche per trovare un palcoscenico di primissimo piano nell'anno del Mondiale in USA, Canada e Messico. Naturalmente tutto è rimandato al termine della stagione viola, ma i catalani, in particolare il tecnico tedesco Hansi Flick, spingono per uno degli idoli del tifo gigliato.