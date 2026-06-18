C'è chi lo vorrebbe in pianta stabile alla Fiorentina, magari addirittura come titolare della Prima Squadra, ma molto probabilmente il futuro di Tommaso Martinelli in vista della stagione che sta per partire sarà un altro. Il classe 2006, infatti, rientrerà a Firenze dal prestito alla Sampdoria ma quasi sicuramente saluterà la comitiva viola per farvi ritorno dopo dodici mesi. Lo aspetta nuovamente, infatti, una maglia da titolare in Serie B, stavolta per tutto l'anno calcistico.
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Martinelli conteso da varie squadre di B: la Samp resta in pole, ma c’è concorrenza
Il portiere enfant prodige viola Tommaso Martinelli ha fatto molto bene alla Samp nel girone di ritorno: 16 presenze e 7 clean sheet
Proprio la Sampdoria è la squadra più vicina all'estremo difensore, pronta a consegnarli la porta blucerchiata, ma in cadetteria ci sono comunque anche altre società che lo prenderebbero di corsa. Una è l'Avellino, come riporta Il Mattino: gli irpini stanno sondando varie piste, ma come profilo giovane Martinelli sarebbe il primo nome della lista. Quindi sempre che non ci siano colpi di scena, l'ex vice De Gea sarà tra i primi a lasciare la Fiorentina quest'estate.
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