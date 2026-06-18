Martinelli conteso da varie squadre di B: la Samp resta in pole, ma c’è concorrenza

Proprio la Sampdoria è la squadra più vicina all'estremo difensore, pronta a consegnarli la porta blucerchiata, ma in cadetteria ci sono comunque anche altre società che lo prenderebbero di corsa. Una è l'Avellino, come riporta Il Mattino: gli irpini stanno sondando varie piste, ma come profilo giovane Martinelli sarebbe il primo nome della lista. Quindi sempre che non ci siano colpi di scena, l'ex vice De Gea sarà tra i primi a lasciare la Fiorentina quest'estate.