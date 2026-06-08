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L’Arezzo fa spesa in casa Fiorentina? Martinelli e due giovani nel mirino

Martinelli
L'Arezzo mette nel mriino tre giocatori della Fiorentina per la prossima stagione. Occhi su Martinelli e due difensori
Redazione VN

L'Arezzo, fresco di promozione in Serie B, sta pianificando la nuova stagione guardando con forte interesse al settore giovanile della Fiorentina. Il direttore sportivo Cutolo ha infatti messo gli occhi su tre promettenti profili viola per rinforzare la rosa. Per la porta l'obiettivo principale è Tommaso Martinelli, promettente classe 2006 che vanta già il record di più giovane portiere titolare della Fiorentina in Serie A e reduce da una positiva esperienza con la maglia della Sampdoria.

Manovre in difesa

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Le manovre di mercato sull'asse con Firenze riguardano da vicino anche il reparto arretrato, dove la società amaranto sta seguendo due giovani difensori centrali di prospettiva. Si tratta del bosniaco classe 2007 Eman Kospo, arrivato dal Barcellona e già nel giro della nazionale maggiore oltre che della prima squadra viola, e del classe 2006 Edoardo Sadotti, reduce da un campionato da protagonista con la formazione Primavera scudettata. Ne scrive il Corriere di Arezzo.

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