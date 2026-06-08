L’Arezzo fa spesa in casa Fiorentina? Martinelli e due giovani nel mirino

L'Arezzo, fresco di promozione in Serie B, sta pianificando la nuova stagione guardando con forte interesse al settore giovanile della Fiorentina. Il direttore sportivo Cutolo ha infatti messo gli occhi su tre promettenti profili viola per rinforzare la rosa. Per la porta l'obiettivo principale è Tommaso Martinelli, promettente classe 2006 che vanta già il record di più giovane portiere titolare della Fiorentina in Serie A e reduce da una positiva esperienza con la maglia della Sampdoria.