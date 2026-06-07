Come riporta tuttomercatoweb.com, la Fiorentina starebbe seguendo le vicende legate al futuro di Lovro Majer, centrocampista croato del Wolfsburg. Il club della città famosa per la costruzione di automobili è appena retrocesso in Zweite Bundesliga e molti dei suoi calciatori più importanti partiranno per altre destinazioni.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Fiorentina su un centrocampista croato? Ma c’è concorrenza: piace a Napoli e Como
calciomercato
Fiorentina su un centrocampista croato? Ma c’è concorrenza: piace a Napoli e Como
Il centrocampista croato Lovro Majer lascerà il Wolfsburg dopo la retrocessione ed in Italia piace a tre club
La valutazione del giocatore si attesta sui 10/12 milioni ed ecco che allora potrebbe rappresentare un colpo alla portata per tante squadre, sicuramente per il Napoli, che monitora con grande interesse la posizione di Majer, essendo alla ricerca di un calciatore che possa ricoprire anche il ruolo di regista. Ma in Italia non ci sono solo i partenopei, ma pure il Como.
© RIPRODUZIONE RISERVATA