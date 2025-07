La lista delle pretendenti per Lucchesi si allunga. Ecco i club interessati al 2003

Si accende il mercato anche intorno a quei giocatori che stanno facendo rientro alla Fiorentina dai prestiti. Uno di questi è Lorenzo Lucchesi , reduce dalla buona stagione alla Reggiana corredata da due reti in 27 presenze, quasi tutte da titolare nella difesa a 4 granata. Sono tante le squadre che in questi giorni hanno sondato il terreno, con la società viola e il suo entourage, per capire la fattibilità di una trattativa.

Secondo quanto riportato da TMW, oltre alle squadre citate in precedenza e ad un possibile ritorno alla Reggiana, anche il Palermo starebbe valutando il suo profilo per la prossima stagione. Con l'arrivo di Filippo Inzaghi in panchina, la società rosanero vorrebbe tornare al più presto in Serie A e Lucchesi potrebbe essere la pedina giusta per occupare il ruolo di centrale titolare del club siciliano.