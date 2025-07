L’Avellino mette gli occhi su Lucchesi. La posizone della Fiorentina

Si accende il ,ercato anche intorno a quei giocatori che stanno facendo rientro alla Fiorentina dai prestiti. Uno di questi è Lorenzo Lucchesi, reduce dalla buona stagione alla Reggiana. Su di lui ha messo gli occhi una neoprpmossa in Serie B. Si tratta dell'Avellino che, come spiega stamani Il Mattino, apprezza molto il ragazzo. Il classe 2003 deciderà nei prossimi giorni il suo destino parlandone con la Fiorentina che sta resistendo al pressing di tanti club tra i quali figura in prima linea proprio la Reggiana.