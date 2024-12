La Fiorentina vuole lasciar andare Ikonè. Christensen? Pesa sul monte ingaggi

La Fiorentina sta lavorando per cedere Christensen e Ikonè

Prima di pensare la mercato in entrata, la Fiorentina deve risolvere qualche questione sulle uscite. Secondo la Nazione, alcuni giocatori viola potrebbero salutare Firenze in questa sessione di mercato. Con le valigie in mano ci sarebberoOliver Christensen eJorko Ikonè.