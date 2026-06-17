Movimenti intensi sull'asse Firenze-Torino. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, il Torino avrebbe effettuato uno scatto forte e deciso per Fortini.
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Fortini in uscita? Pedullà: scatto del Torino e accordo impostato. Le cifre
Niccolò Fortini si sta allontanando dalla Fiorentina? Ci ha messo gli occhi prepotentemente il Torino in queste ore
Le due società avrebbero già impostato l'accordo sulla base di una proposta da 5 milioni di euro presentata alla Fiorentina. Resta da capire adesso quale sarà la risposta definitiva del club viola di fronte a questa importante offensiva granata.
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