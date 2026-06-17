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Fortini in uscita? Pedullà: scatto del Torino e accordo impostato. Le cifre

Fortini in uscita? Pedullà: scatto del Torino e accordo impostato. Le cifre - immagine 1
Niccolò Fortini si sta allontanando dalla Fiorentina? Ci ha messo gli occhi prepotentemente il Torino in queste ore
Redazione VN

Movimenti intensi sull'asse Firenze-Torino. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, il Torino avrebbe effettuato uno scatto forte e deciso per Fortini.

Le due società avrebbero già impostato l'accordo sulla base di una proposta da 5 milioni di euro presentata alla Fiorentina. Resta da capire adesso quale sarà la risposta definitiva del club viola di fronte a questa importante offensiva granata.

 

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