Fiorentina, ti ricordi di Pavlidis? Segna a raffica e vale 35 milioni

Piaceva a Bologna e Fiorentina, adesso Pavlidis segna a raffica. Il Benfica non farà sconti per il greco

Vangelis Pavlidis negli scorsi anni è stato accostato anche alla Fiorentina. In particolare quando l'attaccante greco era ancora all'Az Alkmaar, in Olanda. Poi il trasferimento al Benfica, dove sta segnando a ripetizione fin dalla scorsa stagione.

Il Benfica è sempre una bottega carissima, e molti club guardano quello che succede in casa delle Aquile. La punta di Mourinho ha già timbrato il cartellino 14 volte in stagione, fra tutte le competizioni. Rui Costa lo valuta 35 milioni, e portarlo via dal Da Luz non sarà semplice.