Jurgen Ekkelenkamp è uno dei nomi destinati ad animare il mercato dell'Udinese. Il centrocampista olandese, protagonista di una stagione in costante crescita sotto la guida di Kosta Runjaic, ha attirato l'attenzione di diversi club italiani, tra cui Fiorentina e Genoa.
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Ekkelenkamp nel mirino di Fiorentina e Genoa, ma l’Udinese fa muro
Secondo TMW, Fiorentina e Genoa seguono Ekkelenkamp. L'Udinese non vuole cederlo e lo valuta oltre 20 milioni.
Secondo quanto riferito da TuttoMercatoWeb, i due club stanno monitorando con interesse la situazione del classe 2000, reduce da un'annata chiusa con 31 presenze complessive, arricchite da 5 reti e 5 assist.
La società della friulana valuta infatti il giocatore oltre 20 milioni di euro e, almeno al momento, non appare disposta a fare sconti. Chi vorrà assicurarsi le prestazioni dell'olandese dovrà presentarsi con una proposta importante.
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