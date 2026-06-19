Ekkelenkamp nel mirino di Fiorentina e Genoa, ma l’Udinese fa muro

Secondo TMW, Fiorentina e Genoa seguono Ekkelenkamp. L'Udinese non vuole cederlo e lo valuta oltre 20 milioni.

Jurgen Ekkelenkamp è uno dei nomi destinati ad animare il mercato dell'Udinese. Il centrocampista olandese, protagonista di una stagione in costante crescita sotto la guida di Kosta Runjaic, ha attirato l'attenzione di diversi club italiani, tra cui Fiorentina e Genoa.