Ds Sturm Graz: “Grazie Fiorentina. Ecco perché abbiamo voluto Christensen”

Oliver Christensen, portiere danese fuori dai piani della società con l'arrivo di Luca Lezzerini come terzo, si è trasferito in Austria, allo Sturm Graz, in prestito soltanto fino al 31 dicembre (IL PERCHE' DELLA SCELTA). Dopodiché sarà ancora parte della rosa viola, in ottemperanza al contratto che scade a giugno 2026.