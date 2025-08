Ufficiale: Christensen in prestito allo Sturm Graz. Ma la durata è esigua…

Questo il breve comunicato della Fiorentina sulla cessione in prestito di Oliver Christensen, portiere danese fuori dai piani della società con l'arrivo di Luca Lezzerini come terzo. L'avvoltoio di Kerteminde, nella seconda parte della scorsa stagione alla Salernitana, si trasferisce in Austria, allo Sturm Graz, in prestito soltanto fino al 31 dicembre. Dopodiché sarà ancora parte della rosa viola, in ottemperanza al contratto che scade a giugno 2026.