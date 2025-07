Il portiere danese ha già lasciato il ritiro della Fiorentina: per lui pronta la nuova avventura in Austria

Oliver Christensen - come riporta Radio Bruno - è assente stamattina dalla seduta della Fiorentina a Burton Upon Trent. Il portiere danese non si sta allenando col gruppo di Pioli e dovrebbe aver lasciato il ritiro in terra inglese. Destinazione Austria, dove lo aspetta il suo nuovo club: lo Sturm Graz.