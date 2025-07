Sky Germania: “Trattativa Christensen-Sturm Graz bloccata. Fiorentina indecisa”

Il futuro di Oliver Christensen alla Fiorentina resta in bilico. Il portiere danese, tornato a Firenze dopo il prestito a Salerno, è considerato un possibile partente in questa sessione di mercato. Tra le squadre interessate c’è da tempo lo Sturm Graz, club austriaco alla ricerca di un rinforzo tra i pali.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, la società austriaca avrebbe iniziato a valutare anche altri profili, in attesa di capire le intenzioni della Fiorentina su Christensen. In particolare, lo Sturm avrebbe puntato gli occhi su Kevin Müller, estremo difensore dell’Heidenheim, club di Bundesliga.

La situazione resta fluida: la Fiorentina non ha ancora preso una decisione definitiva sul futuro del portiere danese, e lo Sturm Graz si guarda intorno per non farsi trovare impreparato. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per chiarire il destino di Christensen e definire eventualmente le prossime mosse del club austriaco.