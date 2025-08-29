Dall’estero: Antony ce l’ha fatta, torna al Betis e saluta lo United definitivamente

Manca solo l'annuncio: come riporta Sky Sport UK il brasiliano Antony fa ritorno al Betis Siviglia. Dopo il prestito nella seconda parte della scorsa stagione, l'esterno d'attacco voleva a tutti i costi indossare nuovamente la maglia biancoverde, con cui era tornato giocatore forte e decisivo, capace di fare la differenza (e la Fiorentina, purtroppo, ne sa qualcosa). Il Manchester United ha dato il via libera a far sostenere le visite mediche ed accettato la proposta del club andaluso per il suo acquisto definitivo, con un'offerta superiore ai 20 milioni. E pensare che i Red Devils lo avevano acquistato dall'Ajax nel 2022 per oltre 90 milioni...