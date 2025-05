Da Genova: “Inter, ma non solo su Gudmundsson”. Fiorentina, ora che fai?

Situazione non semplice quella di Albert Gudmundsson

"Martedì prossimo ci mettiamo seduti con l'allenatore per capire come si svilupperà il nostro mercato", ha detto ieri il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè.Tra i temi che verranno affrontati con Raffaele Palladino c'è anche il futuro di Albert Gudmundsson. Il numero 10 viola è a Firenze in prestito con un diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro.