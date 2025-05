Pradè: “Dodò, Comuzzo, Mandragora, Richardson e i riscatti, come stanno le cose”

Su De Gea

"Come per Moise, noi gli abbiamo dato tanto, lui ci ha dato tanto. Gli abbiamo messo, l'anno scorso, un'opzione per un rinnovo automatico attivabile da parte della Fiorentina, entro il 31 maggio, per un ulteriore anno di contratto. Noi gliene vorremmo fare tre anni di contratto. Se entro il 31 non troveremo una soluzione, attiveremo questa clausola. Sono casi estremamente diversi".