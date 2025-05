Fiorentina, Gudmundsson non riscattato? Può tornare obiettivo della Dea

Gudmundsson non riscattato? Col ritorno al Genoa è molto probabile che ci saranno offerte. In prima battuta c'è l'Atalanta

La Fiorentina è orientata a non riscattare Albert Gudmundsson . Ne è convinto Tmw perché il diritto di riscatto è fissato a 17 milioni più 3 di bonus. Cifra che si andrebbe ad aggiungere agli 8 milioni per il prestito oneroso della scorsa stagione. Cosa c'è dunque nel futuro dell'islandese?

Uno scenario porta al ritorno al Genoa, ma è molto probabile che ci saranno offerte. In prima battuta c'è l'Atalanta, già in passato interessata all'islandese. La Dea è alla ricerca di un sostituto per Lookman, la cui cessione è già stata messa in conto. Non è da escludere che, una volta rientrato a Genova, Gudmundsson torni ad essere un obiettivo sensibile. Da capire la valutazione che ne farà il Grifone. Un anno fa era intorno ai 25 milioni, dopo quest'annata ne possono servire meno.