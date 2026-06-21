Bjerkebo: “Già arrivata un’offerta per il mio cartellino”. Dalla Fiorentina?

Con Fabio Grosso la Fiorentina adotterà molto probabilmente il 4-3-3, da qui la necessità di individuare elementi importanti, capaci di fare la differenza sulle corsie esterne, specie in attacco. Ecco che Fabio Paratici e Roberto Goretti stanno vagliando vari profili del mercato italiano ma anche e soprattutto internazionale, per cercare di individuare quelli giusti e che facciano al caso del nuovo tecnico gigliato.

Uno dei tanti nomi usciti negli ultimi giorni è quello di Isak Bjerkebo, attaccante esterno classe 2003 del Sirius, squadra che milita nella Serie A svedese. La Fiorentina lo sta valutando ed in Italia non è la sola, visto che lo scandinavo è seguito anche da Lazio e Parma. Ad un podcast il calciatore, che ama giocare partendo da sinistra, ha detto: "Il mio futuro? Un interesse concreto c'è già e presto arriveranno delle proposte direttamente al Sirius. Mi aspetto novità a breve".