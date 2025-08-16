Viola News
La Nazione

Beltran vuole solo il River Plate. No a Brasile e Russia

Lucas Beltran non sembra intenzionato ad accettare altre offerte, se non quella del River Plate
Il mercato in entrata della Fiorentina resta in una fase di stallo. La dirigenza viola, infatti, non può affondare i colpi che servono per completare la rosa finché non verranno sbloccate alcune cessioni considerate prioritarie. Il nodo principale riguarda gli esuberi, con operazioni che stentano a decollare e che probabilmente troveranno la loro evoluzione a ridosso del gong finale del mercato.

Tra questi, il nome più ricercato e con più offerte sul piatto è quello dell'argentino Lucas Beltran. L'attaccante viola non ha ancora aperto alle destinazioni russe, nonostante l’interesse concreto di Zenit San Pietroburgo, CSKA Mosca e Spartak Mosca. Rimane ancora viva anche la pista che porta in Brasile, con il Flamengo intenzionato a riprovarci dopo i primi sondaggi.

La sensazione è che Beltran stia aspettando una proposta a titolo definitivo dal River Plate (che a inizio estate ha offerto un prestito), il club dove è cresciuto e che lo riporterebbe volentieri a Buenos Aires. Una trattativa che potrebbe portare degli agevolamenti al club argentino qualora venga effettuata negli ultimi giorni di mercato. Lo riporta La Nazione.

