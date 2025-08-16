Beltran vuole solo il River Plate. No a Brasile e Russia

Tra questi, il nome più ricercato e con più offerte sul piatto è quello dell'argentino Lucas Beltran . L'attaccante viola non ha ancora aperto alle destinazioni russe, nonostante l’interesse concreto di Zenit San Pietroburgo, CSKA Mosca e Spartak Mosca . Rimane ancora viva anche la pista che porta in Brasile, con il Flamengo intenzionato a riprovarci dopo i primi sondaggi.

La sensazione è che Beltran stia aspettando una proposta a titolo definitivo dal River Plate (che a inizio estate ha offerto un prestito), il club dove è cresciuto e che lo riporterebbe volentieri a Buenos Aires. Una trattativa che potrebbe portare degli agevolamenti al club argentino qualora venga effettuata negli ultimi giorni di mercato. Lo riporta La Nazione.