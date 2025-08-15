Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive VN – Beltran dice no anche alla Russia? Per ora non convinto dalla destinazione

esclusive

VN – Beltran dice no anche alla Russia? Per ora non convinto dalla destinazione

beltran
Le ultime sul futuro dell'argentino
Redazione VN

Vi avevamo raccontato nelle socrse ore del fortissimo interesse del Cska di Mosca per Lucas Beltran. L'argentino, dopo aver rifiutato al trasferimento al Flamengo, sembrava poter partire in direzione Russia visto che non rientra nel progetto tecnico viola. Tuttavia, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, arrivano aggiornamenti importanti in tal senso.

Il classe 2001 sembra infatti non troppo convinto anche dalla destinazione russa. Nulla di definitivo, per adesso, ma va registrata la volontà del giocatore che preferirebbe altro. La situazione resta fluida.

Leggi i
commenti
Esclusive: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA