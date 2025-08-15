Vi avevamo raccontato nelle socrse ore del fortissimo interesse del Cska di Mosca per Lucas Beltran. L'argentino, dopo aver rifiutato al trasferimento al Flamengo, sembrava poter partire in direzione Russia visto che non rientra nel progetto tecnico viola. Tuttavia, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, arrivano aggiornamenti importanti in tal senso.
VN – Beltran dice no anche alla Russia? Per ora non convinto dalla destinazione
Il classe 2001 sembra infatti non troppo convinto anche dalla destinazione russa. Nulla di definitivo, per adesso, ma va registrata la volontà del giocatore che preferirebbe altro. La situazione resta fluida.
