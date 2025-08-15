VN – Beltran, il CSKA Mosca spinge fortissimo: i dettagli della proposta

Nuovo tentativo, concreto, per l'attaccante argentino: vi sveliamo tutti i dettagli

Nicolò Schira 15 agosto - 07:24

Pareggiata l'offerta del Flamengo che aveva ottenuto il sì della Fiorentina alla cessione di Lucas Beltran: 12 milioni più 3 di bonus, quindi massimo 15 totali, è la cifra offerta dai russi del CSKA Mosca per il Vikingo stando a quanto risulta alla nostra redazione.

Non solo: siamo in grado di svelarvi anche la ricca proposta di stipendio presentata dai moscoviti all'argentino, ovvero 3 milioni di euro all'anno per i prossimi cinque anni, fino al 2030. Dopo le voci su Zenit San Pietroburgo e Spartak Mosca, è un'altra delle tante squadre della capitale russa a fare un passo deciso verso un'uscita già in programma per la Fiorentina.

Beltran cosa vuole fare? La sensazione è che continui a preferire un ritorno al River Plate, se proprio si deve trattare di lasciare Firenze e l'Europa che conta, ma la proposta del CSKA è allettante e saranno ore di riflessione.