Mundo Deportivo: Atletico su Vlahovic, ma prima serve una cessione pesante

Il forte interesse dei Colchoneros per Vlahovic è reale, ma prima di poter spendere il club spagnolo ha la necessità di vendere

L'edizione online del Mundo Deportivo, pur confermando il forte interesse dei Colchoneros per l'attaccante viola, mette in evidenza la necessità dell'Atletico di effettuare almeno una cessione pesante prima di poter investire certe cifre sul mercato. Al momento, quindi, il club non avrebbe la liquidità necessaria per ingolosire la Fiorentina.