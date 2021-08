Ottimismo per il rinnovo di Vlahovic. Dall’estero nessuna offerta ufficiale

Tottenham e Atletico non si sono spinte troppo in là. Da Firenze filtra ottimismo

Sono giorni caldissimi, e non soltanto per le temperature, quelli che si stanno vivendo a Firenze. Il tema che tiene banco maggiormente nel capoluogo toscano è, vuoi o non vuoi, Dusan Vlahovic. La Fiorentina è lavora giorno e notte per trovare la chiave giusta per riuscire a rinnovare il contratto del serbo, data di scadenza 2023. Dall'altra parte c'è il suo agente, Darko Ristic, che dialoga insistentemente con altri club cercando di capire se qualcuno vorrà presentare un'offerta nero su bianco.

Le squadre che sono sembrate più interessate, in questo senso sono il Tottenham e l'Atletico Madrid. Interessate, appunto. Il dialogo fra Ristic e le due società non si è spinto oltre e, di fatto, offerte ufficiali sul tavolo di Pradè non ne sono arrivate. La Fiorentina ha istituito una deadline: da ferragosto in poi non prenderà in considerazione nessun altra offerta. Per questo motivo, negli ambienti Viola si respira un cauto ottimismo su questa delicata quanto complessa situazione. Lo scrive il Corriere dello Sport