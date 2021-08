VN – Vlahovic, pronte offerte da 60 mln da Tottenham e Atletico. Inter defilata

I due club pronti a darsi battaglia sul mercato per il bomber serbo. Il suo procuratore continua a dialogare con varie società. Ma sull'Inter nessuna conferma

La Fiorentina dovrà difendersi da un vero e proprio assalto in arrivo per il suo bomber principe: Dusan Vlahovic. Trovano conferme le voci su una maxi offerta dell'Atletico Madrid per l'attaccante serbo. Ma anche il Tottenham non scherza affatto: entrambi i club sono pronti a mettere sul piatto ben 60 milioni di Euro per il classe 2000. Darko Ristic, procuratore di Dusan, è atteso domani a Milano ed in molti hanno pensato all'ipotesi Inter per il numero 9. Ipotesi che è però destinata a rimanere tale: i nerazzurri non hanno infatti la forza economica per potersi sedere al tavolo con la Fiorentina. Fiorentina che, appunto, non ha intenzione di ascoltare nessuna offerta inferiore ai 60-70 milioni. Rocco Commisso, patron Viola, preferirebbe non cedere il suo bomber, ma l'agente del calciatore continua a dialogare con diversi club. Saranno giorni caldissimi.