L’Interista: Ristic atteso a Milano, incontri per Vlahovic. Ma c’è chi smentisce

Continuano a rincorrersi le voci su Darko Ristic pronto ad incontrare i due club

Sebbene sia arrivata una smentita anche piuttosto netta da parte di Alfredo Pedullà, da Milano rilanciano la notizia di un Darko Ristic presto a colloquio con l'Inter. Come racconta linterista.it, infatti, l'agente di Dusan Vlahovic è atteso domani a Milano. Il procuratore avrà l'occasione di parlare con l'Inter per quanto riguarda il suo assistito. Il classe 2000 è l'oggetto del desiderio dei nerazzurri ma non sono i soli sul serbo. La spedizione milanese di Ristic potrebbe anche essere infatti buona per parlare anche con il Tottenham che, con un Kane in bilico, potrebbero chiedere informazioni.