L’Atletico fa sul serio per Vlahovic. Offerta vicina ai 70 milioni

Riflessioni in corso in casa Viola dopo l'offerta degli spagnoli

Su Dusan Vlahovic ci sono accesi i fari delle squadre di mezz'Europa. Inter, Tottenham, incontri o presunti tali con l'agente: il nome del serbo sta letteralmente infiammando il mercato in questi caldi giorni estivi. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, però, la squadra maggiormente interessata al bomber serbo si trova in Spagna. L'Atletico Madrid è la squadra che, fra tutte, ha fatto arrivare sul tavolo di Daniele Pradè l'offerta che più si avvicina ai 70 milioni chiesti dai Viola. Commisso, dal canto suo, non ha nessuna intenzione di privarsi del suo fortissimo attaccante. Ma l'offerta fatta pervenire dai colchoneros ha però fatto sì che all'interno della società gigliata si sia aperto il dibattito.