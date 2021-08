La Fiorentina non è un supermercato. Rocco faccia chiarezza su Vlahovic

Dalle colonne di Repubblica, l'opinione di Giuseppe Calabrese sulla questione Vlahovic

Redazione VN

Nell'edizione odierna di Repubblica Firenze troviamo un articolo a firma Beppe Calabrese sul tema relativo alla questione Dusan Vlahovic. Ve ne proponiamo alcuni estratti:

"La forza di un no. Nel calcio è questa la misura dell’ambizione. La distanza che separa i sogni dal bilancio. Che tiene gli affari lontani dal cuore. Ecco perché Commisso ha il dovere di dire "no" a tutte le richieste che arriveranno da qui alla fine del mercato per Dusan Vlahovic. E deve farlo almeno per due motivi. Il primo è tecnico. Non è facile rinunciare a un fuoriclasse se non si hanno le idee chiare."

"La Fiorentina non può essere il supermarket di nessuno e ristabilire i ruoli ogni tanto fa bene. Come sarebbe opportuno che Commisso facesse sentire la sua voce. Basta poco: Vlahovic è incedibile. Due righe su un comunicato ed è fatta. Del resto la storia viola è un compendio di no eccellenti. «Il presidente della Fiorentina, Sen. Vittorio Cecchi Gori, comunica quanto segue: Contrariamente a quanto scritto sui giornali negli ultimi giorni, tengo a ribadire che il giocatore Gabriel Omar Batistuta è incedibile». Era il 1998."

"Ora non si può rinunciare a Vlahovic e buttare all’aria una stagione a dieci giorni dall’inizio del campionato. Non fosse altro per rispetto di una città che da due anni sta aspettando di vedere una squadra all’altezza delle sue ambizioni. Perciò sì, Commisso ha il dovere morale di dire di no. E se manda anche quel comunicato con due righe chiare e definitive, la chiudiamo qui."