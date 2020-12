Mpasinkatu: “Vi racconto Maleh, tecnica e personalità. In attacco punterei su Caicedo”

Malù Mpasinkatu, direttore sportivo, intermediario ed esperto di mercato, ha parlato a Lady Radio: “Maleh? E’ un giocatore polivalente, ha qualità tecniche importanti e grande personalità. E’ stato una delle rivelazioni dell’avvio stagione del Venezia. a ottime qualità, Pradè fa bene a puntare su di lui, ora bisogna trovare una soluzione col club, ma credo non sia impossibile concludere già a gennaio. Kouamé e Amrabat? Kouamè è un ragazzo su cui si deve insistere, ancora non è al top fisicamente ma ha grandi qualità. Amrabat sta trovando la forma e sta tornando il giocatore che ha strabiliato tutti a Verona. Cosa aspettarsi dal mercato viola? Io andrei su giocatori pronti ed affamati: per questo vedrei bene Nainggolan a Firenze, o un altro giocatore affidabile come Caicedo“.