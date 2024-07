Morata non vuole l’Arabia, ma pochi vogliono Morata. Occasione possibile?

Il mercato potrebbe trasformare Alvaro Morata in un'occasione anche per la Fiorentina di Palladino. Ecco cosa deve accadere per far sì che lo spganolo scelga Firenze

Lo spagnolo guadagna 5 milioni, sogna un club che giochi in Europa ed è trattato da club arabi e dal Milan. Come potrebbe quindi trasformarsi in un'opportunità per il mercato della Fiorentina? Serve qualche intreccio, ma non è una cosa così impossibile. Secondo "Radio Mercato", Alvaro Morata non fa più parte dei piani dell'Atletico Madrid e il suo agente si è già mosso per trovare un club disposto ad acquistarlo. L'Al Qadisiyah, squadra araba, era pronta a ricoprire d'oro il giocatore, che ha però respinto l'interesse. Ieri, il Milan di Fonseca avrebbe allacciato i contatti con l'agente dello spagnolo per un suo possibile ritorno in Italia, ma l'idea non entusiasma i tifosi rossoneri. In rosa c'è già l'ex Fiorentina Luka Jovic come seconda scelta, e il Milan avrebbe bisogno di un nome diverso per caratteristiche ed età. E la Fiorentina?