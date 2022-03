Missione Burdisso: Alvarez, Senesi e non solo. Occhio a un talento del Velez

La Fiorentina continua a guardare con interesse al mercato sudamericano: Burdisso in tournée in patria, occhio a Orellano del Velez

Intercettato sugli spalti per Argentina-Venezuela, ma anche per Argentinos Juniors-Velez: Nicolas Burdisso è stato avvistato in patria per osservare il "suo" Nico Gonzalez ma non solo. Come scrive La Nazione, da monitorare potrebbe esserci la posizione dell’esterno offensivo del Velez, Luca Orellano. Classe 2000, prezzo abbordabile ancora inferiore ai 10 milioni ma elemento molto quotato in Argentina, potrebbe essere uno dei colpi sudamericani del dt viola.