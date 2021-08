Milenkovic verso l’addio, testa a testa tra due club. Un anno fa rifiutati 25mln

Milenkovic lascerà quasi certamente la Fiorentina, in questo modo il club viola eviterà di perderlo l'anno prossimo a zero

Così come già avvenuto nelle scorse sessioni di mercato, per Milenkovic si è fatto avanti pure il West Ham, che spinge per portare in Premier il giocatore. La scorsa estate gli inglesi arrivano a offrire persino 25 milioni, ma la proposta fu rifiutata dal club di Commisso.