Si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero la Fiorentina fortemente interessata a Jan Vergonghen (SCHEDA): dopo la notizia dei giorni scorsi proveniente dal Belgio (LEGGI) e quelle circolate nell’ultimo periodo in Italia (LEGGI), anche il Times pone l’accento sul futuro del centrale classe ’87 in scadenza con il Tottenham. Anche il giornale britannico indica quella viola tra le società italiane in corsa per Vertonghen, con il Tottenham ancora in attesa di sapere se potrà contare su di lui oppure se dovrà andare alla ricerca di un sostituto all’altezza. Vertonghen o meno, la sicurezza in casa viola è che tra gli obiettivi per il prossimo mercato c’è un difensore centrale dai piedi buoni: LEGGI.