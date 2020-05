Dal Belgio confermano: la Fiorentina vuole convincere Vertonghen. La carta da giocare

Arrivano conferme dal Belgio sull’interessamento della Fiorentina per Jan Vertonghen (SCHEDA). Secondo voetbalkrant, nonostante la folta concorrenza (Napoli, Ajax, Roma e Betis), la società viola spera di riuscire a convincere Vertonghen puntando sul maggiore spazio che il centrale belga troverebbe nella retroguardia gigliata rispetto alle altre destinazioni. In ogni caso – si legge – l’addio agli Spurs a fine stagione (e a fine contratto) è l’ipotesi più probabile in questo momento, anche a causa del rapporto con Mourinho mai decollato.