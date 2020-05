Idea Vertonghen? La strizzata d’occhio all’Italia: “La Serie A mi affascina…”

Jan Vertonghen (SCHEDA) come rinforzo d’esperienza per la retroguardia della Fiorentina? L’idea è stata lanciata stamattina (LEGGI), ma una prima strizzata d’occhio del difensore centrale belga classe ’97 attualmente in forza al Tottenham (ma che potrebbe svincolarsi a fine stagione) all’Italia è arrivata circa un mese fa, durante un’intervista rilasciata a PlaySports. Queste le sue parole: “Voglio firmare con la giusta squadra, potrebbe essere il Tottenham oppure un’altra. Voglio continuare ad alti livelli ancora per qualche anno e mi piacerebbe giocare nelle Coppe europee la prossima stagione. Da gennaio diversi club si sono fatti avanti con proposte serie, mi affascinano Spagna e Italia ma prenderò in considerazione tutte le opzioni. Il mio cartellino è gratuito e molti club non hanno i soldi per fare acquisti. I giocatori a scadenza come me sono ancora più ambiti”.