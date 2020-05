Mercato, Pradè alza il tiro? Sul taccuino i nomi di Ghoulam e Vertonghen

Gli attuali piloni del pacchetto arretrato della Fiorentina sono entrati nei piani di rafforzamento di squadre importanti. Da un lato Pezzella e Milenkovic sono i più chiacchierati – al momento offerte vere non ce ne sono – e dall’altro bisogna capire come comportarsi con Biraghi e Dalbert. L’alternativa a entrambi potrebbe essere Faouzi Ghoulam, in uscita dal Napoli dopo le ultime stagioni travagliate per gli infortuni (LA SCHEDA DI TUTTITALENTI). Il punto interrogativo è rappresentato dai tanti infortuni patiti ma sulle qualità del cursore di fascia sinistra non si discutono. Affare che potrebbe chiudersi senza eccessivi esborsi. Al centro piace la coppia Kumbulla-Rugani, e gli eventuali obiettivi alternativi (come Alessio Romagnoli, che potrebbe decidere di andare via dal Milan) sono complicati. Nelle ultime ore, comunque, si sarebbe fatta strada un’alternativa percorribile. Già, perché Jan Vertonghen (SCHEDA) si svincolerà alla fine di questa ’pazza’ stagione, con il Tottenham che non ha intenzione di prolungare l’accordo con il 33enne difensore centrale. Lo riporta La Nazione in edicola oggi.