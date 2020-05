Vertonghen o chi per lui: ecco chi cerca la Fiorentina per la sua nuova difesa

Del resto, si sa: con il pallone fermo spesso a prendere il sopravvento è il calciomercato, un po’ come succede nei mesi estivi. Purtroppo in questo caso i motivi sono stati altri, fatto sta che quelle appena passate sono state in casa viola giornate di voci relative alla difesa della nuova Fiorentina che verrà. Specie dopo una (quasi) annata durante la quale il centrale che sarebbe dovuto essere il leader del reparto non sempre ha convinto, anzi. Ovvero, capitan German Pezzella. Secondo molti uno tra lui e Nikola Milenkovic verrà ceduto, secondo alcuni addirittura entrambi per fare cassa e rivoluzionare quella parte di squadra in toto. Ipotesi, questa, davvero difficile da prendere in considerazione, almeno per il momento. Quello che è certo, è che Daniele Pradè da quando è tornato in riva all’Arno la scorsa estate si è messo alla ricerca di un certo tipo di difensore centrale: esperto, di caratura internazionale, ma soprattutto bravo a far partire l’azione da dietro. La mente, ovviamente, vola subito a quel Gonzalo Rodriguez che ha rappresentato nella prima gestione di Vincenzo Montella ma anche in quella successiva di Paulo Sousa un elemento imprescindibile. Non è semplice trovare un profilo del genere, il nome di Jan Vertonghen (la scheda) può andare in quella direzione, seppur con alcune differenze. Sicuramente, il d.s. viola è a lavoro per raggiungere un obiettivo di questo tipo. Che sia Vertonghen o chi per lui, poi, è un altro discorso.