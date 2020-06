Vertonghen eventuale alternativa di Pezzella. Ghoulam: la Fiorentina non molla la presa

Come scrive La Nazione, continua ad essere vivo l’interesse per Vertonghen (SCHEDA), il profilo adatto per dare solidità ed esperienza non solo al reparto difensivo, ma anche allo spogliatoio, che probabilmente perderà uno dei riferimenti, cioè Badelj. Su Ghoulam (SCHEDA) intanto i viola non hanno mollato la presa, ma aspettando di capire le intenzioni del Napoli che non ha intenzione di tenere, come i sondaggi del Psg hanno confermato.