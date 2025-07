Mandragora spedito verso il rinnovo. Nel contratto attuale c’è un’opzione

C'è un'opzione

Non solo: negli accordi - si legge - c'è anche un'opzione che permetterebbe al giocatore di prolungare il suo contratto di un anno in automatico se raggiungesse le 25 presenze in stagione, tutte da almeno 45 minuti. Un cuscinetto ulteriore, anche se come vi raccontiamo da giorni la volontà di rivedere l'accordo passerebbe in primo piano. Con la firma arriverebbe anche l'adeguamento di stipendio, oggi di circa 1,5 milioni. Secondo La Nazione oggi in edicola, il nuovo accordo potrebbe estendersi fino al 2028.