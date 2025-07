VN – Mandragora-Fiorentina: in settimana incontro per discutere del rinnovo

Secondo quanto raccolto nelle ultime ore, in settimana è previsto un incontro tra la Fiorentina e Rolando Mandragora per discutere del possibile rinnovo contrattuale. Il centrocampista è attualmente legato al club viola da un contratto in scadenza nel giugno 2026, con opzione di prolungamento fino al 2027, che scatterebbe automaticamente in caso di almeno il 50% di presenze nella stagione 2025/26.