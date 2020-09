Maldini su Chiesa: “Tra i migliori giovani italiani, ma ad oggi non c’è una trattativa”

Paolo Maldini, intervistato da Sky Sport, ha risposto ad una domanda su Federico Chiesa, confermando l’apprezzamento per il giocatore viola ma ammettendo che non esiste una trattativa per portarlo in rossonero: “E’ uno dei migliori giovani italiani, non è mai esistita una trattativa con la Fiorentina per Chiesa, è questo lo stato dei fatti ad oggi”.