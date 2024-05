Macia bis, ci siamo: il ritorno del dirigente spagnolo è ad un passo

La Fiorentina sembra aver fatto la sua scelta per sostituire Burdisso: si riforma la coppia Pradè-Macia?

E' sempre più vicino il ritorno di Eduardo Macia alla Fiorentina. Il dirigente spagnolo, che ha lavorato a Firenze dal 2011 al 2015 prima al fianco di Corvino e poi con Pradè, potrebbe tornare a fare coppia con l'attuale direttore sportivo viola. A rilanciare la notizia è Dazn, secondo cui è in dirittura d'arrivo l'accordo tra le parti tra la Fiorentina e l'uomo mercato, attualmente allo Spezia. Tra i profili valutati dalla Fiorentina c'era anche Roberto Goretti, che si sarebbe però smarcato in queste ore. E presto potrebbe dunque essere definito il ritorno di Macia, che sostituirà Nicolas Burdisso come direttore tecnico.